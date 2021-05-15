Китайский космический корабль высадился на Марсе

Космический корабль, отправленный из Китая, сел на Марсе Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Китайский марсоход «Тяньвэнь-1» впервые сел на поверхность Марса. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении.

«Около 01:00 по пекинскому времени „Тяньвэнь-1“ включил двигатели, чтобы приблизиться к поверхности планеты», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства Китая. Отмечается, что китайский летательный аппарат впервые совершил посадку на другую планету.

Кадры приземления появились в эфире телеканала CCTV. Во время посадки марсоход снизил скорость с 4,8 километров в секунду до 460 метров в секунду.

Ранее бизнесмен Илон Маск планировал отправить на марс космический корабль Starship. Его испытания успешно завершены, сообщает RT. Пользователи соцсетей посчитали, что действия Маска загрязняют космическое пространство. Однако изобретатель рассказал, что планирует отправить летательные аппараты в 2026 году, передает телеканал 360.