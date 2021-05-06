Пользователи Twitter сравнили опыт Америки и России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсетей поздравили американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска с тем, что пятые испытания прототипа космического корабля (который SpaceX думает отправить на Луну и Марс) прошли успешно. Читатели высказали предположение, что планеты скоро станут доступны для жителей земли, а также сравнили не в лучшую сторону опыт Америки с достижениями России.

Starship 5 мая приземлился на посадочной площадке в Южном Техасе. Об этом сообщил The New Yort Times. Ранее испытания заканчивались взрывами аппаратов.

«Этот прототип сейчас не может отправиться в космос, так как ему нужна первая очередь, которая еще строится. Россия так не сажает свои ракеты. Не нужно использовать три раптора (многоразовые двигатели — прим.URA.RU), потому что при минимальной тяге звездолет снова взлетит», — прокомментировал ход испытаний Martín Gilabert (@chilagranate).

@chilagranate, Twitter

«Зачем отправлять эгоистов в другую систему? Что они там будут делать? Они загрязнят Марс. Нашей миссией должно быть перевоспитание человечества, создание нового, духовного. У нынешнего нет будущего. И с каждым днем мы видим это все отчетливее», — выразили недовольство некоторые пользователи @oksanamuravska_, Twitter

«ISS — это в основном техника из 90-х и она буквально падает с неба. Россия уже полностью отказалась от его финансирования. Мы можем лучше. Лучше. Но чтобы добиться большего, NASA должно инвестировать в такие проекты, как Starship, чтобы попасть на Луну к 2024 году @belac46, Twitter

«НЕВЕРОЯТНЫЙ!!! Огромные поздравления! Это было поистине волшебное зрелище!!!» @Erdayastronaut, Twitter

«ПОЗДРАВЛЯЮ! Не могу дождаться отправки в один из этих домов (на Марс)» @ItsDogeCoin, Twitter

Пользователи фантазируют на тему встречи собаки, что отправится в полет, с Луной. «Привет, Луна! — Добро пожаловать, Малыш, ты такой милый. Как ты попал на Луну? Не многие могут это сделать» @shib_fan, Twitter

«10 лет назад я готов был поспорить, что не доживу до того времени, когда экипажи начнут летать на Марс. Но несколько минут назад я радикально поменял свою точку зрения» @miamimikeclark, Twitter

«Надеемся, что dogecoin приземлится на Луне!» @BlushFNBR, Twitter