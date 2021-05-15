Американцы нашли основное отличие Путина от Байдена

В США восхищаются умом Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин решителен и умен, а вот его американский коллега Джо Байден беспомощен и никогда не думает о последствиях. Об этом заявили американские зрители телеканала Fox News.

«Путин может быть и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета, слабого, нерешительного и хрупкого», — передает слова граждан США телеканал 360.

Другие пользователи заявили, что Байден беспомощен и крайне нерешителен, а Путин осведомлен и активен. Американцы считают, что президент США действует, не заботясь о последствиях. К сравнению двух лидеров граждан подтолкнуло выступление на телеканале историка Виктора Хэнсена. Он прокомментировал сообщения о хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline. Байден ранее заявил, что за атакой могли стоять находящиеся в РФ люди. По мнению историка, Байдену не стоит провоцировать коллегу Путина.