Байден заявил об атаке россиян на американский трубопровод

Российское правительство не устраивало атаку на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, но это однозначно сделали русские. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме.
«Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России», — приводит слова американского лидера РИА «Новости». Отмечается также, что американское правительство общается с представителями из России, вместе они разрабатывают меры против хакеров.
В свою очередь, в самом Белом доме позже заявили, что РФ несет ответственность за это событие. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
В начале мая на крупнейшего в США оператора трубопроводов Colonial Pipeline совершила кибератаку группа хакеров. Взломщики внедрили в систему специальный вирус-вымогатель, блокирующий все системы до тех пор, пока не получит обратную команду, которая находится в ключах шифрования, напоминает
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