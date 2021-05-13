Байден заявил об атаке россиян на американский трубопровод

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Джо Байден, байден джо
Правительства обеих стран предпринимают меры, чтобы предотвращать новые кибератаки Фото:
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Российское правительство не устраивало атаку на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, но это однозначно сделали русские. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме.

«Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России», — приводит слова американского лидера РИА «Новости». Отмечается также, что американское правительство общается с представителями из России, вместе они разрабатывают меры против хакеров.

В свою очередь, в самом Белом доме позже заявили, что РФ несет ответственность за это событие. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

В начале мая на крупнейшего в США оператора трубопроводов Colonial Pipeline совершила кибератаку группа хакеров. Взломщики внедрили в систему специальный вирус-вымогатель, блокирующий все системы до тех пор, пока не получит обратную команду, которая находится в ключах шифрования, напоминает Life.ru. В итоге топливная компания заплатила хакерам 5 млн долларов США, отмечает «Национальная служба новостей». Часть американцев считает, что кибератаку совершила российская группировка DarkSide.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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