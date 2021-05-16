Российские курорты отказались снижать цены после праздников

Отдохнуть за границей будет выгоднее Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Стоимость отдыха на курортах РФ незначительно снизилась после майских выходных. При этом летом цены будут совпадать с праздничными, когда был повышенный спрос. Об этом заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Три или четыре звезды сейчас в том же Крыму уже стоят на 20—25% дороже, чем аналогичные в этих странах. Май — не лучшее время для купания в Черном море, а цены уже превышают августовские 2019 года. Можно только с испугом думать, какие же они будут в августе 2021 года», — заявил Барзыкин в беседе с «Известиями».

Как отмечают туроператоры, цены на курорты РФ лишь незначительно снизились после майских праздников. Так, в Краснодарском крае стоимость упала примерно на 20%, а в Крыму — только на 10%. Однако обычное снижение цен на отели в России в этот период составляет 30%. По прогнозам экспертов, отдых на российских курортах начнет дешеветь только в октябре. Падение составит 10-15%.

При этом отдохнуть за границей будет гораздо выгоднее. Египет уже подешевел на 50%, а Эмираты на 20—25%.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил, что отдых на российских курортах летом будет дорожать, если не откроются новые страны для путешествий. Глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что рост цен будет зависеть от открытия массовых направлений из 20—25 российских городов. В качестве примера он привел Турцию и Египет. Российские власти объявили о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня.