В АТОР предрекли рост цен на российских курортах летом

На российских курортах не хватает лежаков и туалетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отдых на российских курортах летом будет дорожать, если не откроются новые страны для путешествий. Об этом URA.RU рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Будет рост цен или не будет, зависит от того, будет ли конкуренция. Если конкуренции не будет, то будет дальнейший рост цен и падение качества услуг и обслуживания», — сказал Канторович. Подорожания на зарубежных курортах собеседник агентства не ожидает. «Там совсем другая береговая полоса и другое количество гостинец. В связи с тем, что многие страны закрыты и многие боятся путешествовать, не думаю, что там будут переполнены гостиницы и будут высокие цены», — заключил вице-президент АТОР.

Глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил, что рост цен будет зависеть от открытия массовых направлений из 20—25 российских городов. В качестве примера он привел Турцию и Египет. «Наши отели перегружены, аэропорт Сочи работает на пределе возможностей, в Анапе и Геленджике подходят к пределу», — подчеркнул Мкртчян. По его словам, уже не хватает лежаков, душевых и туалетов. Люди получают менее качественные услуги за большую плату, сообщил глава турфирмы.

«Те отели в Крыму, которые стоили в прошлом году 3000 рублей, сейчас стоят 5000—5500 рублей. По Краснодарскому краю чуть дешевле в силу того, что там выбор отелей в четыре раза больше. Рост составил примерно 20—30%», — сказал специалист.

Российские власти объявили о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предположила, что граждане России, возможно, смогут поехать отдыхать в Египет со второй половины мая.