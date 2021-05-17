Ксения Собчак жестко ответила своим недоброжелателям в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и журналистка Ксений Собчак резко ответила на претензии, которые звучали в ее адрес последний год. На своей странице в Instagram она адресовала критикам пост с фотографией, где показывает средний палец.

Собчак опубликовала заметки в СМИ, в которых критикуется ее внешний вид. «Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся. Пошли на…» — написала Собчак. Подписчики с восторгом приняли заявление журналистки, осыпав ее комплиментами за смелость и фигуру.

Интернет-аудитория часто критикует поступки Собчак. Например, в начале мая хейтеры затравили телеведущую за пост с матом в Пасху. Еще раньше зрители осудили журналистку за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Нередко осуждают Собчак и за ее внешний вид, передает Life .