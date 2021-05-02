Пользователи Instagram пристыдили Ксению Собчак за использование мата в публикациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи Instagram начали травлю журналистки Ксении Собчак за то, что она выложила в соцсеть пост с матом в Пасху. Соответствующие комментарии они написали в аккаунте Собчак.

«Хотя бы в святой день свою похабную матершинную пасть прикрой!» — написал пользователь с ником @allaschm.a. Некоторые подписчики назвали Собчак безбожницей и пристыдили ее.

Пользователи припомнили Собчак, что она баллотировалась на пост президента на выборах 2018 года, и заявили, что ее поведение не достойно главы государства. Многие посчитали такой пост поводом отписаться от аккаунта. Однако некоторые пользователи выразили уверенность, что телеведущая не хотела оскорбить чувства верующих, и поддержали Собчак.

Ранее журналистка называла дураком лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, который часто позволяет себе грубые высказывания. Собчак сравнила его с лошадью.