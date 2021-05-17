17 мая 2021

В Челябинске прохожие задержали мужчину, ударившего малыша

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
Мужчина сорвал на ребенке плохое настроение Фото:

В Челябинске прохожие задержали мужчину, ударившего по голове четырехлетнего мальчика. Горожанина доставили в полицию, сообщили URA.RU в УМВД по Челябинску.

Ребенок шел из поликлиники в Ленинском районе вместе с матерью и сестрой, когда к нему подошел неизвестный. «Можно я (нецензурное слово, обозначающее «ударю») вашего ребенка?» — И со всего размаха ударил его по голове. Я вообще не успела никак отреагировать, все случилось за долю секунды. От удара он упал, заплакал. А тот мужик просто пошел», — цитирует женщину 74.Ru.

По ее словам, с помощью газового баллончика мужчину задержали и почти час удерживали до появления полиции двое парней. На вопрос о причинах своего поступка тот ответил, что таким образом решил сорвать злость после ссоры с начальством.

«Обращение жительницы Челябинска зарегистрировано. Инцидент произошел 17 мая около 16:30 на остановке в Ленинском районе Челябинска. На место выехал наряд полиции, мужчину опросили. По данному факту проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В ведомстве добавили, что причин для задержания напавшего на ребенка нет. «В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина, скорее всего, был отпущен домой, поскольку причин для дальнейшего его задержания нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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