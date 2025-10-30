Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В челябинском городе построят новый ЖК бизнес-класса. Фото

30 октября 2025 в 11:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Общая жилая площадь комплекса - 2 313 квадратных метров

Общая жилая площадь комплекса - 2 313 квадратных метров

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Южноуральске Челябинской области построят новый кирпичный 5-этажный жилой комплекс бизнес-класса. Общая жилая площадь комплекса — 2 313 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«Строительство жилого комплекса в Южноуральске Челябинской области на улице строителей, дом 14. Ввести в эксплуатацию новый ЖК планируется в третьем квартале 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, средняя площадь квартир в комплексе — 47,2 квадратных метров. В доме будут двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также нежилые помещения. На придомовой территории — 34 парковочных места. Строит жилой комплекс — ООО СЗ «Архитектурная практика».

Продолжение после рекламы

5-этажный ЖК появится на улице Строителей в Южноуральске

Фото: сайт ЕИСЖС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал