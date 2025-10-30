Логотип РИА URA.RU
После вмешательства Генпрокуратуры отремонтирована крыша в Челябинской области в доме, где живут военные

30 октября 2025 в 11:19
В доме отремонтирована кровля в местах, где она протекает (архивное фото)

В доме отремонтирована кровля в местах, где она протекает (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в деревне под Чебаркулем после вмешательства Генпрокуратуры РФ отремонтирована кровля дома, в котором живут военнослужащие. Дальнейшее развитие ситуации остается на контроле ведомства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. 

«По требованию заместителя Генпрокурора России организован ремонт кровли жилого дома. Развитие ситуации остается на контроле органов прокуратуры», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Дом в деревне под Чебаркулем Челябинской области регулярно топит дождями. В самом доме проживают четыре гражданина, которые относятся к льготной категории (инвалиды, ветераны). После вмешательства Генпрокуратуры РФ проведен ремонт кровли, в местах, где она протекала, восстановлена ливневая канализация и ливнесток. Также инвалидам и ветеранам, проживающим в доме, оказана материальная помощь, решен вопрос о переносе срока капитального ремонта крыши.

Главе Шахматовского сельского поселения и руководству управляющей компании вынесены представления. «В суд направлено исковое заявление об обязании управляющей компании выполнить ремонт окрасочного, штукатурного слоя стен и потолка подъездов», — добавили в ведомстве. 

