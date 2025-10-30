После вмешательства Генпрокуратуры отремонтирована крыша в Челябинской области в доме, где живут военные

В Челябинской области в деревне под Чебаркулем после вмешательства Генпрокуратуры РФ отремонтирована кровля дома, в котором живут военнослужащие. Дальнейшее развитие ситуации остается на контроле ведомства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дом в деревне под Чебаркулем Челябинской области регулярно топит дождями. В самом доме проживают четыре гражданина, которые относятся к льготной категории (инвалиды, ветераны). После вмешательства Генпрокуратуры РФ проведен ремонт кровли, в местах, где она протекала, восстановлена ливневая канализация и ливнесток. Также инвалидам и ветеранам, проживающим в доме, оказана материальная помощь, решен вопрос о переносе срока капитального ремонта крыши.