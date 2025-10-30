Экс-зампред челябинской КСП Подшивалов ушел в отставку, чтобы стать вице-премьером правительства

«Я хотел бы обратиться к вам в связи с досрочным прекращением моих полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области. За эти десять лет, что я имел честь занимать данную должность, мне посчастливилось взаимодействовать с тремя созывами депутатов законодательного собрания. На протяжении всего этого периода наша работа строилась на принципах тесного и конструктивного взаимодействия. Хотел бы выразить особую благодарность за понимание и поддержку председателям законодательного собрания, с которыми мне довелось работать в разные периоды: Владимиру Викторовичу Мякушу, Александру Владимировичу Лазареву и, кончено же, Олег Викторович (Гербер, действующий председатель заксобрания, — Прим. ред.), Вам. Искренне благодарю губернатора Алексея Леонидовича Текслера за оказанное доверие, его постоянный отклик, поддержку и погруженность в результаты контрольной работы. Особенно приятно, уходя в отставку, получить ощутимый, подтвержденный результат и оценку нашей совместной работы с коллек5тивом КСП со стороны Счетной палаты РФ, которая включила нас в десятку лучших по итогам работы за 2024 год среди контрольно-счетных палат РФ», — сказал Подшивалов.