Экс-зампред челябинской КСП Подшивалов ушел в отставку, чтобы стать вице-премьером правительства
Юрий Подшивалов поблагодарил губернатора и депутатов за совместную работу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Юрий Подшивалов ушел в отставку. По данным URA.RU, он станет вице-премьером по связям с заксобранием региона. В выступлении в заксобрании Подшивалов поблагодарил депутатов за совместную работу.
«Я хотел бы обратиться к вам в связи с досрочным прекращением моих полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области. За эти десять лет, что я имел честь занимать данную должность, мне посчастливилось взаимодействовать с тремя созывами депутатов законодательного собрания. На протяжении всего этого периода наша работа строилась на принципах тесного и конструктивного взаимодействия. Хотел бы выразить особую благодарность за понимание и поддержку председателям законодательного собрания, с которыми мне довелось работать в разные периоды: Владимиру Викторовичу Мякушу, Александру Владимировичу Лазареву и, кончено же, Олег Викторович (Гербер, действующий председатель заксобрания, — Прим. ред.), Вам. Искренне благодарю губернатора Алексея Леонидовича Текслера за оказанное доверие, его постоянный отклик, поддержку и погруженность в результаты контрольной работы. Особенно приятно, уходя в отставку, получить ощутимый, подтвержденный результат и оценку нашей совместной работы с коллек5тивом КСП со стороны Счетной палаты РФ, которая включила нас в десятку лучших по итогам работы за 2024 год среди контрольно-счетных палат РФ», — сказал Подшивалов.
Он поблагодарил депутатов и сотрудников аппарата заксобрания за внимание к работе КСП, которое стало основой общих достижений. Также Подшивалов пожелал депутатам дальнейшей продуктивной работы, мудрых решений и успехов в развитии Челябинской области совместно с правительством региона.
На заседании было принято решение о введении новой должности заместителя председателя правительства Челябинской области — представителя губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании. По информации URA.RU, эту должность займет именно Подшивалов.
На этом же заседании были зафиксированы и другие изменения в составе КСП. Так, пост зампреда палаты получил бывший подчиненный ее руководителя Андрея Пшеницына, первый замминистра финансов региона Александр Грязев. Также в состав аудиторов вошла теперь уже экс-прокурор Миасса Анастасия Береговая.
- Ольга30 октября 2025 13:17смешно конечно читать что у области есть правительство, министры. раньше были обычные названия типа комитеты, управления, а результат гораздо лучше чем сейчас. или эти люди просто тешат свое самолюбие. а по факту министры без профильного образования
- Павел Иванович30 октября 2025 13:10разбегаются .....