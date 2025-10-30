Прокурор Челябинской области Донгаузер поставил вопрос о квалификации своей экс-подчиненной
Игорь Донгаузер высказал недовольство ситуацией с соблюдением бюджетного законодательства в Миассе
Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер при рассмотрении в законодательном собрании вопроса о назначении прокурора Миасса Анастасии Береговой на пост нового аудитора региональной КСП задал вопрос о ее профессиональных качествах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Миассе не все обстоит благополучно с точки зрения соблюдения бюджетного законодательства. Каким образом вы будете определять приоритеты в работе на должности аудитора?» — поинтересовался Донгаузер у Береговой.
Береговая ответила, что в работе прокуратуры есть множество приоритетов, и вопрос соблюдения бюджетного законодательства не является определяющим в оценке качества ее работы. Она добавила, что верой и правдой 23 года проработала в органах прокуратуры. Что касается нового места работы, Береговая сообщила, что для получения необходимой квалификации для работы на должности аудитора она проходит специальное дополнительное обучение.
В итоге депутаты заксобрания приняли решение о назначении Береговой на пост аудитора Контрольно-счетной палаты региона. На этом же заседании новым заместителем председателя палаты был назначен бывший первый замминистра финансов региона Александр Грязев.
