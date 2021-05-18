Челябинец вышел на пикет с плакатом, написанным кровью

Мужчину доставили в специализированное медучреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска 19 мая вышел с плакатом на одиночный пикет, текст на котором написал кровью. Мужчина был доставлен в больницу. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Сообщение об инциденте зарегистрировано 19 мая. Мужчина нанес себе увечья, ему оказана медицинская помощь. Он доставлен в специализированное медучреждение, проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. На плакате мужчина написал «Помогите остановить подставы полиции».

О странном прохожем у Вечного огня сообщили очевидцы. По их словам, мужчина порезал себе руки и кровью написал плакат, с которым потом начал бродить по улицам. В это время в центре Челябинска проходила торжественная церемония закрытия «Вахты памяти», поэтому одиночный пикет увидели десятки людей.

Мужчина написал слова на плакате собственной кровью Фото с сайта 31tv