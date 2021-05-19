Силовики заблокировали работу научного института в Екатеринбурге

Сотрудники НИИ пожаловались на визит неизвестных людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики нагрянули в один из цехов Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (ЦНИИМ) в Екатеринбурге. Они пытаются заблокировать работу предприятия. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Валерий Алексеев.

«Около 9 утра в цех нашего института на Комсомольской пытаются проникнуть неизвестные с целью вывезти оборудование и остановить работу предприятия. Мы вызвали полицию», — сообщил Алексеев. По его словам, визитеры намерены сорвать выполнение работ по контракту с «ВСМПО-Ависма», а инициатором этой акции были бывшие сотрудники, с которыми был судебный спор.

Алексеев уточнил, что ранее в результате тяжбы приставы арестовали часть оборудования ЦНИИММ на другой площадке, но изъятие в цехе на Комсомольской приведет к остановке работы. Гендиректор затруднился сказать, кто именно пришел в цех. Предположительно, это были сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В пресс-службе управления ФССП по Свердловской области заявили URA.RU, что не обладают информацией. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев, добавив, что в подобных случаях полиция обычно сопровождает приставов для охраны порядка.

В марте в здании ЦНИИМ произошел пожар. В происшествии погиб мужчина, который работал в офисе компании «Гамма». По версии полиции, он, надышавшись дымом, решил спастись, выпрыгнув из окна, но разбился.