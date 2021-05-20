Британия отказалась выдавать России беглого соратника Чубайса

Минц не будет арестован за многомиллиардную растрату Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Международная организация уголовной полиции «Интерпол» отказалась искать и арестовывать бизнесмена и основателя O1 Group Бориса Минца и его сыновей. Об этом рассказал адвокат сына предпринимателя Федор Куприянов.

«Спустя почти полгода рассмотрения в „Интерполе“ пришли к выводу, что никаких оснований для розыска членов семьи не имеется. Все члены семьи были исключены из списка разыскиваемых лиц», — сообщает РБК. В предоставленных российской стороной материалах «отсутствовали необходимые доказательства, которые связывали бы основные обвинения в России с семьей Минц», дополняет деловое издание «Взгляд».

В конце января СК России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать миллиардера Бориса Минца, обвиненного в многомиллиардной растрате. Кредиторы SPV-компании О1 Group Бориса Минца «О1 груп финанс», в отношении которой в сентябре 2019 года была запущена процедура банкротства, требуют от него 95 млрд рублей. В настоящее время бизнесмен проживает в Великобритании, напоминает Life . Минц ранее работал в администрации президента и считался соратником и деловым партнером тогдашнего председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса.