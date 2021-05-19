Глава пермского завода осужден за сокрытие 112 миллионов рублей

Суд приговорил директора Александровского машзавода к выплате штрафа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор машиностроительного завода в Александровске (Пермский край) Гагик Меграбян осужден за сокрытие 112 миллионов рублей от налоговой. Решение вынес районный суд Алекскандровска, где рассматривалось уголовное дело. Он приговорен к выплате штрафа в размере полутора миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что осужденный в период с июля 2018 года по июнь 2020 года совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия в общей сумме более 112 миллионов рублей. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 500 тысяч рублей», — сообщено на сайте ведомства.

Меграбян проходил обвиняемым по статье «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ч.2 ст. 199.2 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — семь лет лишения свободы.

Ранее руководителя предприятия уже привлекали за аналогичное преступление к уголовной ответственности и оштрафовали на один миллион рублей. В 2018 году уголовное дело в отношении топ-менеджера, обвиняемого по этой же статье, было прекращено.