Испания открывается для туристов. Дата

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Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., барселона, каталония
С 7 июня Испания открывает границы Фото:
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Иностранные туристы смогут прибывать в Испанию с 7 июня. Об этом сообщила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

«С 7 июня в Испанию смогут прибывать туристы из всех стран, которые вакцинировались препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», — пишут «Известия» со ссылкой на заявление испанского министра. Открытие границ с Испанией летом в Союзе туроператоров России спрогнозировали еще в начале мая. Как ранее показал опрос, Испания — одна из трех стран, открытие границ с которыми россияне ждут больше всего, передает агентство Nation News.

Сейчас многие страны постепенно открывают границы для иностранцев. Например, недавно это сделала Финляндия. А мировой туризм может полностью восстановиться к концу осени—началу зимы 2021 года, ожидают турэксперты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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