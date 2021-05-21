С 7 июня Испания открывает границы Фото: Иван Некрасов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иностранные туристы смогут прибывать в Испанию с 7 июня. Об этом сообщила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.

«С 7 июня в Испанию смогут прибывать туристы из всех стран, которые вакцинировались препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», — пишут «Известия» со ссылкой на заявление испанского министра. Открытие границ с Испанией летом в Союзе туроператоров России спрогнозировали еще в начале мая. Как ранее показал опрос, Испания — одна из трех стран, открытие границ с которыми россияне ждут больше всего, передает агентство Nation News.

Сейчас многие страны постепенно открывают границы для иностранцев. Например, недавно это сделала Финляндия. А мировой туризм может полностью восстановиться к концу осени—началу зимы 2021 года, ожидают турэксперты.