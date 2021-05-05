В союзе туроператоров РФ назвали сроки открытия границ с Испанией

Испания откроет границы с Россией летом. Об этом заявил URA.RU директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко.
Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз жителям России с 12 мая. Действие Шенгена будет начинаться не ранее 1 июня.
«Пока заявлено о получении визы. Но уже есть понимание, что в течении лета многие страны, если ничего не произойдет, откроют границы. Не только для каких-то отдельных категорий граждан, а в целом, включая организованный массовый туристический поток», — сказал Осауленко. По его словам, если краткосрочную визу выдадут 1 июня, то она будет действительна до 1 декабря. «В Испании многократно заявляли, что откроются на время сезона. Не может Испания, бюджет которой в значительной степени зависит от туризма, позволить себе два года подряд жить без туристов», — отметил собеседник агентства. Сейчас они пустят туристов из Европы, а потом и из России, подытожил он.
В представительстве Европейского союза в РФ не смогли оперативно ответить на вопрос об открытии границ, но предложили корреспонденту ознакомиться с пресс- релизом, согласно которому некоторые европейские страны открывают границы только для стран-участниц.
URA.RU направило запрос в Ростуризм и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На вопросы корреспондента на момент публикации материала никто не ответил.
Подписывайтесь на URA.RU в