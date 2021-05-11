11 мая 2021

В Европе раскрыли, когда полностью восстановится туризм

© Служба новостей «URA.RU»
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Международные перелеты могут полностью восстановиться к зиме, считает Том Дженкинс Фото:
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Коронавирус COVID-19

Мировой туризм может восстановиться после пандемии коронавируса к концу осени — началу зимы текущего года. Об этом заявил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

«В октябре—ноябре и в зимний период [туризм] может практически вернуться к норме», — цитирует РИА «Новости» Дженкинса. Он отметил положительную динамику возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

Эксперт также уверен, что восстановлению туризма поспособствует массовая вакцинация, проходящая во всем мире. Благодаря этому со временем все ограничения будут сняты, уверен Дженкинс.

Ранее представители РФ и Египта договорились об открытии перелетов между странами, сообщает «Дни.ру». Однако чартерные рейсы могут отправиться не раньше 14 мая. Кроме того, европейские депутаты высказались о желании пускать россиян на европейские курорты без шенгенской визы, сообщает «Утро.ру». Однако российские чиновники предложили ввести новый сбор для тех, кто решил отдыхать за границей, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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