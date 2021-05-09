СМИ: еще одна страна Европы откроет свои границы для россиян

Финляндия откроет железнодорожное сообщение с РФ на время чемпионата Европы по футболу Фото: Анна Майорова © URA.RU

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К июню в Финляндии планируется временно возобновить железнодорожное сообщение с Россией, но не для туристов. Об этом рассказали источники в правительстве страны северной Европы.

«Правительство намерено открыть железнодорожное сообщение в Россию во время чемпионата Европы по футболу. Решение основано на том, что в Россию безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом», — пишут «Известия» со ссылкой на сообщение кабмина. Финские власти уточнили, что ограничений на въезд в Россию не будет. Решение об открытии границ будет принято 12 мая.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, передает RT. Четыре игры примет Санкт-Петербург.