Украинский генерал: Киев может потерять доступ к Черному морю

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, военный корабль, ВМФ, ракетный катер, ивановец
Украинский генерал опасается, что Киев потеряет Черное море. Фото:

Украину могут отрезать от Черного моря, если будет создано государство Новороссия. Об этом заявил бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал Виктор Муженко в эфире ток-шоу «Всьо по бєспрєдєлу».

«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому», — цитирует его РИА «Новости». Муженко подчеркнул, что с ним согласны американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Новороссией до 2015 года называли конфедерацию непризнанных республик ДНР и ЛНР. Предполагалось, что территория государства будет увеличиваться за счет украинских областей. В 2015 году власти ЛДНР официально объявили о том, что проект «Новороссия» заморожен на неопределенное время, так как он противоречит Минским соглашениям, но может быть возобновлен, если Украина нарушит перемирие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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