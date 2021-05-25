Сухопутные границы с Грузией открыты для соседних стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Грузия открывает сухопутные границы для путешественников из соседних стран с 1 июня. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны. Об этом на брифинге сообщил глава оперштаба Георгий Гибрадзе.

«Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня», — приводит слова Гибрадзе ТАСС. Он уточнил, что для пересечения границы туристы обязаны предъявить документ, подтверждающий прохождение вакцинации. Также у них должен быть документ с отрицательным результатом на ПЦР-тест.

Грузия закрыла сухопутные границы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тем временем перелеты из России в Грузию прекращены.