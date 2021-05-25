В Якутии сообщили о принудительной вакцинации от коронавируса

Защищено от коронавируса должно быть 70% населения региона Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный государственный врач по республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева признала ситуацию в регионе, связанную с новой коронавирусной инфекцией, неблагополучной и постановила проводить иммунизацию в обязательном порядке. Эта информация содержится в документе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике.

«Постановляю обеспечить проведение иммунизации против COVID-19 с охватом не менее 70% взрослого населения. В первую очередь — лиц старше 65 лет. В срок до 1 июня — в городе Якутске. В срок до 1 июля — в республике Саха (Якутия)», — говорится в тексте документа.

Сообщается также, что глава Якутии Айсен Николаев 25 мая провел заседание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Он отметил, что 19 мая вышло постановление Главного санитарного врача республики по обязательной иммунизации населения, и потребовал принципиально увеличить темпы вакцинации по всей Якутии.