25 мая 2021
24 мая 2021

Пермский губернатор заявился на праймериз «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин идет на выборы в региональное заксобрание Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявился на праймериз «Единой России», сообщает пресс-служба партии в своем telegram-канале. Махонин планирует стать кандидатом в депутаты законодательного собрания Пермского края.

«Губернатор Пермского края намерен участвовать в предварительном голосовании по единому краевому избирательному округу — общекраевая часть по выборам в Законодательное Собрание Пермского края», — сообщает пресс-служба ЕР. В пресс-службе администрации губернатора подтвердили URA.RU данную информацию.

Сообщается, что решение о выдвижении Махонина кандидатом в депутаты в данном случае будет принимать президиум партии. Также президиум «Единой России» определит и двух других кандидатов, которые возглавят партийную тройку.

URA.RU рассказывало, что Махонин будет участвовать в праймериз «Единой России» и возглавит партийный список на выборах в заксобрание. Также вместе с Махониным в партийную тройку войдут лидер пермских единороссов Вячеслав Григорьев и Герой России Сергей Яшкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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