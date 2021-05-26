26 мая 2021

СМИ заявили о беспрецедентной конкуренции на праймериз ЕР

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Брифинг Единой России. Курган, воздушные шары, единая россия, едро, флаг единой россии
Восемнадцати депутатам Госдумы от «Единой России» придется бороться между собой за следующий мандат. Фото:

В девяти одномандатных округах 18 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» будут конкурировать на внутрипартийном голосовании между собой. Источники в ЕР рассказали журналистам, что «беспрецедентная» конкуренция на праймериз будет способствовать отбору наиболее сильных кандидатов.

К примеру, в Пермском одномандатном округе сойдутся два бывших главы города Игорь Шубин и Игорь Сапко. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) борются Павел Завальный и Татьяна Гоголева. «Собеседник „Ъ“ в партии считает, что естественная конкуренция праймериз только на пользу, но такую точку зрения разделяют в ЕР не все. Другой источник, близкий руководству ЕР, опасается, что такая расстановка кандидатов может привести к скандалам, трате ресурсов и созданию преимуществ для оппозиции», — приводит «Коммерсант» мнения партийцев о сложившейся ситуации.

Праймериз «Единой России» уже начались. С 24 по 30 мая проходит электронное голосование, очное голосование пройдет 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты.Примерно 10—12 июня, пройдет съезд «Единой России», где будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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