Центр Чумакова: вакцины не способны дать полную защиту от COVID

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Екатерина Кордубан отметила, что ни одна из вакцин не защищает от коронавируса на 100% Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцины не могут дать стопроцентную защиту от COVID-19. Они могут помочь создать популяционный иммунитет, или сделать так, чтобы заразившийся перенес заболевание легко. Об этом в беседе с URA.RU сообщила руководитель коммерческого направления Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Екатерина Кордубан.

«После всех вакцин люди могут заразиться. Болеют люди и после [вакцины] Pfizer, и после [вакцины] AstraZeneca, и после [вакцины] „Спутник V“. Задача вакцины — не защитить, ее задача в том, чтобы создался популяционный иммунитет. Чтобы вакцинированные люди либо не заразились, либо, если заразились, то перенесли болезнь легко», — подчеркнула Кордубан.

Спикер добавила, что у пожилых людей иммунитет вырабатывается хуже, поэтому сейчас в центре Чумакова идут клинические исследования по определению необходимости создания третьей дозы для препарата «Ковивак». «Если в клинических исследованиях мы увидим, что результат теро-конверсии при трехразовом введении выше, то будет трехразовый. Если нет, то будет двухразовое введение», — добавила Кордубан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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