Проблемы с водой в райцентре возникли из-за аварии и поливов огородов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Белозерское и деревне Корюкина (Курганская область) из-за аварии возникли проблемы с водой. По словам главы Белозерского района Александра Завьялова, если местные жители будут использовать воду для полива, то ее хватит только на сутки.

«На станции водоочистки произошла серьезная авария, подача воды не осуществляется. Запаса воды в резервуарах с. Белозерское, если использовать только для питья, хватит на несколько дней, если поливать — только на одни сутки», — обратился Завьялов к жителям села Белозерского и деревни Корюкина. Обращение главы было размещено 27 мая в официальной группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим Заявьялов запретил с 27 мая использовать воду из центрального водопровода для полива и технических нужд. Он отметил, что аварию устраняют специалисты.

Ранее представители администрации района сообщали, что в селах возникли перебои с водой из-за полива огородов из коммунальных сетей. С той же проблемой столкнулись другие районы области и Шадринск.