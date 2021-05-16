В Шадринске воду будут давать по графику

В городе ограничат подачу воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) будет ограничено водоснабжение. Об этом замгубернатора Анатолий Воробьев сообщил 17 мая на пресс-конференции, которая транслировалась в официальной группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Воробьева, резервуары для воды, которые есть в Шадринске, не справляются с работой из-за полива огородов в частном секторе водой из сетей. «Будет некое ограничение, пока резервуары будут набираться: условно в ночное время суток, и подача воды будет осуществляться в дневное время», — рассказал он.

Замгубернатора отметил, что местные власти постоянно обходят водопроводные сети для выявления несанкционированных врезок и их отсечения. Он добавил, что в Шадринске до конца года завершится строительство резервуаров, что решит проблему с подачей воды в городе. На проект выделили 342 млн рублей. «У нас будут дополнительные резервуары запаса. <…> Все население города Шадринска будет получать воду, соответствующую всем критериям», — объяснил Воробьев.

На пресс-конференции было сказано, что проблемы с подачей воды возникли и в районах региона. Ранее администрация Белозерского района обвинила в перебоях с водоснабжением садоводов, которые поливают огороды с помощью несанкционированных врезок в водопроводную сеть.