Власти курганского района обвинили садоводов в проблемах с водой

Проблемы с водой возникли в Белозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селах Белозерского района (Курганская область) перебои с водоснабжением возникли из-за того, что водопровод не рассчитан на полив огородов. Об этом сообщили представители администрации.

«Водопровод рассчитан только для обеспечения населения питьевой водой. Тот, кто использует воду на полив — создает напряженность в обеспечении питьевой водой других граждан. <…> Позаботьтесь о ближних. Не поливайте огороды из водопровода», — обратились сотрудники местной администрации к жителям в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Проблемы с водой возникли в селах Белозерское, Светлый Дол и Полевое и деревни Корюкино. Из-за этого воды не было в Белозерской и Светлодольской школах.

Представители администрации отметили, что при проектировании центрального водопровода не учитывались врезки к жилым домам. Мощность насосов и станции водоочистки, а также диаметр труб не позволяют обеспечить необходимый объем воды для полива.

В июле 2020 года администрация Сафакулевского района объяснила, что в райцентре не хватало воды из-за полива огородов. По этой причине в Сафакулево искали жителей, незаконно поливающих огороды.