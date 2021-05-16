16 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

Власти курганского района обвинили садоводов в проблемах с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с водой возникли в Белозерском районе Фото:

В селах Белозерского района (Курганская область) перебои с водоснабжением возникли из-за того, что водопровод не рассчитан на полив огородов. Об этом сообщили представители администрации.

«Водопровод рассчитан только для обеспечения населения питьевой водой. Тот, кто использует воду на полив — создает напряженность в обеспечении питьевой водой других граждан. <…> Позаботьтесь о ближних. Не поливайте огороды из водопровода», — обратились сотрудники местной администрации к жителям в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Проблемы с водой возникли в селах Белозерское, Светлый Дол и Полевое и деревни Корюкино. Из-за этого воды не было в Белозерской и Светлодольской школах.

Представители администрации отметили, что при проектировании центрального водопровода не учитывались врезки к жилым домам. Мощность насосов и станции водоочистки, а также диаметр труб не позволяют обеспечить необходимый объем воды для полива.

В июле 2020 года администрация Сафакулевского района объяснила, что в райцентре не хватало воды из-за полива огородов. По этой причине в Сафакулево искали жителей, незаконно поливающих огороды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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