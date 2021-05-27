В ХМАО жители возмущены сбоями системы голосования на праймериз

В ХМАО жители не могут проголосовать за кандидатов по своим избирательным округам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Югорчане возмущены сбоями в работе системы на сайте предварительного голосования «Единой России». Из-за технических проблем жителям предлагают отдать голос за участников праймериз, которые не имеют никакого отношения к их избирательным округам. Об этом URA.RU сообщило несколько избирателей.

«Мы вообще в праймериз решили голосовать, только потому что кандидат от нашего района, Дина Биглова-Фатова сама лично к нам приходила. В выходные в городе нас не будет, поэтому вечером сели голосовать на сайте. Но, когда открыли бюллетень по городской думе, там почему-то оказались совсем другие фамилии. Видимо, нам по ошибке прикрепили список с соседнего участка, это обидно», — рассказала семейная пара из Сургута.

Житель Нефтеюганска посетовал URA.RU, что в его электронном бюллетене оказались кандидаты в депутаты из Нижневартовска. «Это же касалось и участников праймериз в Госдуму. Там были претенденты из Нижневартовского одномандатного избирательного округа — Вадим Шувалов, Андрей Трубецкой. Хотя Нефтеюганск относится к Ханты-Мансийскому округу, где другие кандидаты типа Павла Завального или Сергея Елишева», — сообщил житель. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько участников праймериз «Единой России» в ХМАО написали обращение на имя руководства партии — Дмитрия Медведева и Андрея Турчака. Они считают, что на них оказывается политическое давление из-за того, что они являются несогласованными кандидатами.