Единороссы из ХМАО жалуются Медведеву на политический прессинг

Члены «Единой России» из Сургутского района пишут жалобы лидеру партии Дмитрию Медведеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициативная группа из нескольких участниц праймериз «Единая Россия» в Сургутском районе пожаловались председателю партии Дмитрию Медведеву и секретарю генерального совета Андрею Турчаку на политический прессинг. Об этом URA.RU сообщила один из авторов обращения Гульнара Рытова.

«Мы написали, что на нас троих, помимо меня, на Анастасию Граблеву и Светлану Бондаренко оказывается политическое давление и угрозы. Я потеряла работу заведующей детсада. А все потому, что являемся несогласованными кандидатами. Считаем, что такие действия дискредитируют саму партию и нарушают наши права как членов „Единой России“. Мы хотим понять, на каком основании это все происходит», — рассказала Рытова. Она также добавила, что в праймериз участвует кандидат с погашенной судимостью Алил Шахшаев, что противоречит условиям предварительного голосования.

В пресс-службе центрального исполкома партии «Единая Россия» попросили прислать запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Сургутском районе Вадим Булдаков заявил, что никакого политического давления на авторов обращения не оказывалось. «Решение о регистрации Шахшаева в качестве участника предварительного голосования принято региональным организационным комитетом. По процедуре при выдвижении требуется уведомление оргкомитета о наличии судимости, в том числе снятой или погашенной. Это условие им было выполнено», — прокомментировал Булдаков.

Ранее URA.RU сообщало, что Рытова была уволена с должности заведующей детсада в поселке Барсово после проверки, инициированной департаментом образования администрации Сургутского района. Сама женщина связывает этот факт с попытками оказания на нее давления из-за участия в праймериз.