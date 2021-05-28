Мясников предупредил о новой смертельной пандемии

По словам доктора Мясникова, от ожирения умирают десятки миллионов людей Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

От последствий избыточного веса и ожирения умирают намного чаще, чем от коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что это приобрело характер пандемии.

«От ожирения сегодня умирает на порядок больше людей, чем от ковида, допустим. Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле… там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением … на Земле умирают десятки миллионов людей», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач рассказал, что лишние жировые отложения есть у 47% людей, а от ожирения страдает каждый десятый житель Земли. По словам Мясников, ожирение может стать причиной развития рака, сахарного диабета, инфаркта и инсульта. В год от этого умирают 70 млн человека, и большая часть летальных исходов связана именно с избыточным весом.

Мясников сообщил, что избыточную массу тела могут провоцировать гипотериоз, снижение функций щитовидной железы, синдром поликистоза яичников (из-за него возникает инсулинорезистентность) и избыток стероидных гормонов. Несколько лишних килограммов могут появиться от депрессии и некоторых препаратов от диабета. Мясников подчеркнул, что в 99% случаев причиной ожирения являются принципы питания, заложенные в детстве.

Врач рассказал, что для контроля массы тела есть специальный индекс, который рассчитывается из соотношения роста и веса. В норме его значения колеблются от 18,5 до 25.

Ранее Мясников рассказал, что неправильный образ жизни и переедание стали причиной увеличения количества россиян с избыточным весом. Он дал универсальные советы: не налегать на еду, отказаться от мучного, не есть на ночь и больше двигаться. При этом в праздничные дни можно позволить себе все, сообщает «Федеральное агентство новостей».