В Тюменской области назвали села, где не борются с терроризмом

После множества выявленных нарушений в областной прокуратуре придумали законопроект Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти восьми сельских поселений Тюменской области не ведут работу по противодействию экстремизму и терроризму. Об этом говорится в законопроекте, внесенном прокуратурой региона и опубликованном на сайте областной думы. Чтобы изменить ситуацию, силовики хотят забрать полномочия у малых поселений.

«Противодействие экстремизму и терроризму — одно из ключевых направлений деятельности власти. Но практика показывает, что из-за отсутствия финансовых, кадровых и иных ресурсов эти обязанности исполняются ненадлежащим образом. Такие факты отмечены в Каскаринском, Онохинском, Новотарманском, Наримановском, Салаирском, Винзилинском, Чикчинском, Червишевском муниципальных образованиях», — говорится в законопроекте.

По данным силовиков власти действуют формально и несвоевременно. К примеру, в 2020 году в ряде поселений в принципе не проводились мероприятия по предупреждению экстремизма. В 2021 году прокуратура обнаружила, что в других муниципальных образованиях в план включили вопросы, не относящиеся к делу.

«В связи с этим полагаем необходимым исключить из вопросов местного значения сельских поселений участие в профилактике терроризма и экстремизма. Вопросы будут решаться администрацией Тюменского района», — говорится в законопроекте.

Как отмечают силовики, подобная практика уже применяется в других регионах страны. В частности, в ХМАО, Брянской, Курганской и Новосибирской областях.