29 мая 2021
28 мая 2021

В Тюменской области назвали села, где не борются с терроризмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области
После множества выявленных нарушений в областной прокуратуре придумали законопроект Фото:

Власти восьми сельских поселений Тюменской области не ведут работу по противодействию экстремизму и терроризму. Об этом говорится в законопроекте, внесенном прокуратурой региона и опубликованном на сайте областной думы. Чтобы изменить ситуацию, силовики хотят забрать полномочия у малых поселений.

«Противодействие экстремизму и терроризму — одно из ключевых направлений деятельности власти. Но практика показывает, что из-за отсутствия финансовых, кадровых и иных ресурсов эти обязанности исполняются ненадлежащим образом. Такие факты отмечены в Каскаринском, Онохинском, Новотарманском, Наримановском, Салаирском, Винзилинском, Чикчинском, Червишевском муниципальных образованиях», — говорится в законопроекте.

По данным силовиков власти действуют формально и несвоевременно. К примеру, в 2020 году в ряде поселений в принципе не проводились мероприятия по предупреждению экстремизма. В 2021 году прокуратура обнаружила, что в других муниципальных образованиях в план включили вопросы, не относящиеся к делу.

«В связи с этим полагаем необходимым исключить из вопросов местного значения сельских поселений участие в профилактике терроризма и экстремизма. Вопросы будут решаться администрацией Тюменского района», — говорится в законопроекте.

Как отмечают силовики, подобная практика уже применяется в других регионах страны. В частности, в ХМАО, Брянской, Курганской и Новосибирской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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