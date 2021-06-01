Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Он объяснил, что на эту сумму смогут претендовать мужчины при рождении трех и более детей в одной семье. Письмо с этим предложением было направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
В соцсетях россияне разделились во мнении. Если одни поддерживают предложение Сергея Рыбальченко, то другие не понимают, за что отцам государство будет давать деньги. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на инициативу о создании отцовского капитала в России.
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Пользователи соцсетей не понимают, почему мужчины должны получать отцовский капитал
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Но есть и те, кто давно ждал подобную меру поддержки многодетных семей
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Скрин: Twitter
Россияне уверены, что лучше заняться пенсиями, чем отцовским капиталом
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Некоторые пользователи видят в этом предложении большие экономические риски для страны