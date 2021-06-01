В соцсетях возмутились из-за предложения ввести отцовский капитал. «За какие такие заслуги?»

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Многодетным отцам предлагается выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей Фото:

Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Он объяснил, что на эту сумму смогут претендовать мужчины при рождении трех и более детей в одной семье. Письмо с этим предложением было направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

В соцсетях россияне разделились во мнении. Если одни поддерживают предложение Сергея Рыбальченко, то другие не понимают, за что отцам государство будет давать деньги. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на инициативу о создании отцовского капитала в России.

Пользователи соцсетей не понимают, почему мужчины должны получать отцовский капитал
Но есть и те, кто давно ждал подобную меру поддержки многодетных семей
Россияне уверены, что лучше заняться пенсиями, чем отцовским капиталом
Некоторые пользователи видят в этом предложении большие экономические риски для страны

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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