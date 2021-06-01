В соцсетях возмутились из-за предложения ввести отцовский капитал. «За какие такие заслуги?»

01 июня 2021 в 22:01 Размер текста - 17 +

Многодетным отцам предлагается выплачивать капитал в размере 639,4 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Он объяснил, что на эту сумму смогут претендовать мужчины при рождении трех и более детей в одной семье. Письмо с этим предложением было направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. В соцсетях россияне разделились во мнении. Если одни поддерживают предложение Сергея Рыбальченко, то другие не понимают, за что отцам государство будет давать деньги. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на инициативу о создании отцовского капитала в России. Скрин: Twitter Пользователи соцсетей не понимают, почему мужчины должны получать отцовский капитал Скрин: Twitter Но есть и те, кто давно ждал подобную меру поддержки многодетных семей Скрин: Twitter Скрин: Twitter Россияне уверены, что лучше заняться пенсиями, чем отцовским капиталом Скрин: Twitter Скрин: Twitter Некоторые пользователи видят в этом предложении большие экономические риски для страны Скрин: Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.