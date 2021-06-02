Путин заметил масштабное обновление списка кандидатов от ЕР

Руководство «Единой России» отчиталось перед Владимиром Путиным о результатах праймериз Фото: Kremlin.ru

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Фракцию «Единой России» в Госдуме ждет серьезное обновление после осенних выборов, это отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партии. В предварительном голосовании по выбору кандидатов свыше 52% участников праймериз не были членами партии, передает корреспондент URA.RU.

«Знаю, что обновление серьезное: свыше 52% участников праймериз — это не члены партии. А те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право представлять их интересы. Знаю, что более трети участников праймериз — молодые люди. Это говорит, что они не стоят в стороне от развития и проблем страны. И готовы не только участвовать в предварительном голосовании, но и решать проблемы», — подчеркнул президент. Путин высказался и про «огромный потенциал волонтеров», уточнив, что «немало их участвовало в праймериз».

Александр Карелин обратил внимание, что на нынешних праймериз было очень много молодежи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Опыт избрания имели только 25% от числа участников праймериз, в свою очередь сказал руководитель оргкомитета по праймериз Александр Карелин. «Это очень хорошее обновление. Средний возраст — 41 год. Это из-за большого притока молодых людей», — отметил Карелин. По его словам, чтобы праймериз прошли открыто и доступно, в оргкомитет вошли общественники. Региональные оргкомитеты взяли на себя «большую часть формалистики» при выдвижении кандидатов. Они «разъясняли, помогали оформить документы и преодолеть неуверенность», чем «максимально упростили процесс сбора документов».

«В результате если в 2016 году было 3300 участников праймериз, то сейчас 5890. Электронная форма праймериз подтвердила, что очень наглядная. Если в 2016 году только по Пермскому краю было 368 жалоб, в этот раз четыре. То есть максимальная прозрачность. Из 11,8 млн человек 6 млн человек проголосовали через госуслуги, остальные пришли на счетные участки», — озвучил статистику Карелин.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев заметил, что в этом году были самые масштабные праймериз — участвовало больше 12 млн человек (10,5 млн 5 лет назад), это почти 10% избирателей. Конкурс составил более 13 человек на место (7 человек — в 2016 году). «По призыву президента в праймериз участвовали тысячи общественников и волонтеров. Многие одержали победу. Это говорит, что партия обновляется, привлекает неравнодушных, достойных, ярких. В том числе участников проекта „Лидеры России“, финалистов кадрового партийного конкурса „ПолитСтартап“, наших товарищей из ОНФ», — отметил он.

Дмитрий Медведев сообщил, что партии удалось отбить хакерские атаки из-за рубежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медведев обратил внимание, что праймериз прошли по наиболее демократической открытой модели, когда каждый желающий мог поучаствовать. «Благодаря современным технологиям процедура была удобной, безопасной. Дистанционно свой голос отдали более 7 млн человек, что является уникальным показателем для партии и страны. Нам пытались мешать — были хакерские атаки, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность. Удалось обеспечить безопасность персональных данных, соблюдение тайны волеизъявления и защиту от манипуляций с результатами», — добавил председатель ЕР.

Как сообщили URA.RU в партии, больше 100 депутатов-единороссов из Госдумы не стали участвовать в праймериз. «Грядет обновление Госдумы почти на треть», — добавили в ЕР.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян напомнил, что в конце 2019 года ЕР декларировала необходимость в обновлении. «И это случилось благодаря тому, что партия допустила на праймериз беспартийных. Речь о волонтерах, общественниках, активистах движений, участниках конкурса „Лидеры России“ и ОНФ. Это сильно разбавило привычную картину — праймериз получились общероссийскими. Среди участников треть — молодежь. Значительная часть — общественники. Пандемийный год показал, что они могут играть важную роль и в помощи людям, и в управлении в критической ситуации. Они понимают специфику жизни людей в трудной ситуации. ЕР сделала заявку на массовость с помощью современных технологий: в половине регионов прошло электронное голосование. За этим будущее, это удобно», — говорит он.

По подсчетам Марата Баширова, «Единая Россия» обновится на 40% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Марат Баширов заметил, что Путин предлагал ЕР открыть праймериз для участия беспартийных кандидатов. Благодаря этому 52% кандидатов — не члены ЕР, но «участники проектов, созвучных программе партии». «В мире многие партии развиваются так: есть партия, есть облако социальных и гуманитарных организаций, которые окружают ее, подпитывают идеями и кандидатами. Эту новацию использует ЕР. И Путин поддержал партию», — продолжает собеседник.

По словам Баширова, исходя из результатов праймериз, фракция ЕР в Госдуме обновится на 40%, и «это огромный шаг вперед». «35% кандидатов — люди, которым нет 35 лет, они родились в современной России, не помнят распада СССР, проблем 1990-х годов. Они будут формировать власть в ближайшие 15-20 лет. И важно, что с ними сегодня говорил Путин, поддержал их», — резюмировал эксперт.