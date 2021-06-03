03 июня 2021

Арестован бизнесмен, похитивший у Минобороны РФ 900 млн рублей

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Бизнесмены и военные похитили 900 млн бюджетных рублей Фото:

Техдиректор компании «Аникс» Сергей Федосеев был арестован по обвинению в хищении почти 900 млн рублей у Министерства обороны РФ. Об этом журналистам рассказали в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

«По версии ГВСУ СКР [Главное военное следственное управление Следственного комитета], с помощью различных махинаций с качеством и ценой при закупке аккумуляторов для нужд армии было похищено более 860,3 млн руб. средств Минобороны, выделенных из бюджета в рамках гособоронзаказа», — пишет «Коммерсант». Речь шла о закупке в армию 240 тысяч стартерных аккумуляторах в 2017—2019 годах. По версии следствия, имел место сговор между военными чинами и сотрудниками «Аникса» в результате которого и были похищены деньги.

Первым дал показания полковник, бывший начальник отдела снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом. Затем следствие вышло на Федосеева. Вначале он находился под подпиской о невыезде, но «Прослушка» арестанта установила, что он не только сам угрожал «свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, а также иным путем воспрепятствовал производству по уголовному делу», — продолжает газета. Поэтому меру пресечения суд изменил на арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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