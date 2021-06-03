Онищенко призвал запретить пластиковые бутылки

Геннадий Онищенко рассказал, что ввести запрет на пластик не дает «пластиковое» лобби Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил запретить пластиковую тару для пищевых продуктов, воды и пива. По его мнению, особенно недопустимо использовать пластик для напитков, которые содержат спирт.

Онищенко предложил организовать обсуждение с производителями пластика. «Договариваться: поэтапно уходить от больших объемов, запретить [пластиковую тару] для использования для пищевых продуктов (а пиво, к сожалению, является таковым), для воды питьевой и так далее», — цитирует врача ТАСС. Онищенко привел в пример Казахстан, где воду выпускают в пластиковой таре.

Врач отметил, что все его попытки ввести запрет на пластиковую тару для слабоалкогольных напитков пресекались «пластиковым» лобби. Они делали акцент на том, что пластик дешевле стекла, а людям «надо пить». «Ну, я не уверен, что все должны пить пиво: как-то мы и без этого обходились долгое время», — заметил Онищенко. По его словам, вопрос нужно решить принципиально — не просто собирать и утилизировать пластик, а перестать выпускать его и постепенно заменить на саморазрушающийся или легко уничтожаемый материал.

Недавно стало известно, что в России планируют ввести запрет на использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что кабмин уже готовит соответствующие поправки, передает «Национальная служба новостей».