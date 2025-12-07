Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Россиянам объяснили нюансы режима тишины в новогодние праздники

Юрист Соловьев: большинство регионов РФ установили правила тишины в Новый год
07 декабря 2025 в 23:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрист Соловьев рассказал, когда можно шуметь в новогоднюю ночь

Юрист Соловьев рассказал, когда можно шуметь в новогоднюю ночь

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Несмотря на разрешенные послабления, шумные празднования Нового года могут привести к административной ответственности. Об этом сообщает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные. Большинство региональных законодателей, устанавливая правила соблюдения тишины, сделали исключение как раз в виде новогодней ночи», — рассказал RT юрист Соловьев. 

Соловьев отметил, что в зависимости от региона шум может быть разрешен до трех или пяти часов утра 1 января. Однако уже утром и в последующие дни действуют обычные ограничения, и их нарушение повлечет меры административного воздействия.

Продолжение после рекламы

Правовед также уточнил правила использования пиротехники: запускать фейерверки можно только в разрешенное законом время и в специально отведенных местах, избегая дворов многоквартирных домов. В случае нарушений юрист рекомендует обращаться в полицию.

В новогоднюю ночь за шум действуют те же штрафы, что и в остальные дни. Если уровень шума существенно превышает допустимые нормы, соседи вправе обратиться в полицию. Для нарушителей размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения размер санкций увеличивается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал