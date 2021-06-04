Бастрыкин вступился за полицейского, застрелившего нарушителя

Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении сотрудников СК, которые принимали решение по делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин встал на защиту сотрудника ДПС, застрелившего молодого человека во время задержания в Новосибирске. Он назначил служебные проверки в отношении сотрудников СК РФ, которые принимали решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения для полицейского.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Также Бастрыкин поручил передать уголовное дело из следственного управления СК РФ по Новосибирской области в центральный аппарат.

В конце мая сотрудник ДПС выстрелил в 19-летнего водителя, который напал на него при задержании. Пуля попала в висок. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не смогли — он скончался в больнице. Полицейскому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий, сообщает телеканал 360.