Во время награждения рэпер ворвался на сцену и потребовал провести новое голосованиеФото: instagram-аккаунт артиста
Рэпер Алишер Моргенштерн устроил бунт на премии «Муз-ТВ 2021» — музыканту не понравилось, что награда «Лучший исполнитель» досталась Александру Ревве (псевдоним Артур Пирожков). Во время вручения он отобрал микрофон у ведущих и устроил «музыкальный суд», потребовав вывести результаты голосования на экраны и обвинив Муз-ТВ в фальсификации.
«Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел сюда за правдой», — заявил артист. Несмотря на то, что Моргенштерн сорвал премию и устроил скандал в прямом эфире, пользователи соцсетей активно поддержали рэпера в его высказываниях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на музыкальный скандал.
Пользователи соцсетей признались, что зауважали рэпера еще больше после скандала
Фото: скриншот из Instagram
Некоторые считают, что скандал во время вручения был постановочный
Фото: скриншот из Instagram
Тысячи пользователей не согласны с победой Реввы в номинации «Лучший исполнитель»
Фото: скриншот из Instagram
Пользователи посчитали, что за Артура Пирожкова голосовали пожилые
Фото: скриншот из Instagram
А некоторые заявили, что после такого скандала Моргенштерна больше не позовут на подобные мероприятия