В соцсетях поддержали Моргенштерна после скандала на премии МузТВ. «Голосовали 10 бабушек?»

05 июня 2021 в 12:22 Размер текста - 17 +

Во время награждения рэпер ворвался на сцену и потребовал провести новое голосование Фото: instagram-аккаунт артиста Рэпер Алишер Моргенштерн устроил бунт на премии «Муз-ТВ 2021» — музыканту не понравилось, что награда «Лучший исполнитель» досталась Александру Ревве (псевдоним Артур Пирожков). Во время вручения он отобрал микрофон у ведущих и устроил «музыкальный суд», потребовав вывести результаты голосования на экраны и обвинив Муз-ТВ в фальсификации. «Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел сюда за правдой», — заявил артист. Несмотря на то, что Моргенштерн сорвал премию и устроил скандал в прямом эфире, пользователи соцсетей активно поддержали рэпера в его высказываниях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на музыкальный скандал. Пользователи соцсетей признались, что зауважали рэпера еще больше после скандала Фото: скриншот из Instagram Некоторые считают, что скандал во время вручения был постановочный Фото: скриншот из Instagram Тысячи пользователей не согласны с победой Реввы в номинации «Лучший исполнитель» Фото: скриншот из Instagram Пользователи посчитали, что за Артура Пирожкова голосовали пожилые Фото: скриншот из Instagram А некоторые заявили, что после такого скандала Моргенштерна больше не позовут на подобные мероприятия Фото: скриншот из Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.