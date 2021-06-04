04 июня 2021

В соцсетях поддержали Моргенштерна после скандала на премии МузТВ. «Голосовали 10 бабушек?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время награждения рэпер ворвался на сцену и потребовал провести новое голосование Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн устроил бунт на премии «Муз-ТВ 2021» — музыканту не понравилось, что награда «Лучший исполнитель» досталась Александру Ревве (псевдоним Артур Пирожков). Во время вручения он отобрал микрофон у ведущих и устроил «музыкальный суд», потребовав вывести результаты голосования на экраны и обвинив Муз-ТВ в фальсификации.

«Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел сюда за правдой», — заявил артист. Несмотря на то, что Моргенштерн сорвал премию и устроил скандал в прямом эфире, пользователи соцсетей активно поддержали рэпера в его высказываниях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на музыкальный скандал.

Пользователи соцсетей признались, что зауважали рэпера еще больше после скандала
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Некоторые считают, что скандал во время вручения был постановочный
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Тысячи пользователей не согласны с победой Реввы в номинации «Лучший исполнитель»
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Пользователи посчитали, что за Артура Пирожкова голосовали пожилые
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А некоторые заявили, что после такого скандала Моргенштерна больше не позовут на подобные мероприятия
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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