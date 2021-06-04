Рэпер Алишер Моргенштер закатил скандал на вручении премии «МУЗ-ТВ 2021». Его возмутило, что в номинации «Лучший исполнитель» победил певец Артур Ревва (псевдоним Артур Пирожков).
Во время награждения Реввы рэпер, который тоже был среди номинантов, ворвался на сцену и потребовал провести новое голосование. »«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», — обратился он к актеру Дмитрию Нагиеву. Однако ведущий премии заявил, что они находятся «не на сельской дискотеке, зрительские голоса долго подсчитывались». На этом Моргенштерн не остановился. Он продолжил перебивать ведущих. Ксения Собчак предположила, что исполнитель находится в состоянии наркотического опьянения и из-за этого ведет себя неадекватно.
В это время получивший заветную тарелку «МУЗ-ТВ» Ревва заявил, что находится в шоке от происходящего и ему хочется присесть. Моргенштерн крикнул ему: «Да подавись ты своей тарелкой!». Когда ведущие предложили рэперу выступить, а капелла, Моргенштерн со сцены начал петь песню Реввы «Алкоголичка».
Ранее сообщалось, что Моргенштерн приехал на инвалидной коляске, поскольку находился в больнице (как писали СМИ, у него нашли камни в почках). Рэпер был в экстравагантном костюме, у которого была отрезана нижняя часть и рукава, так что он фактически был полуголый. В ходе премии он успел поругаться с Ксенией Собчак.
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