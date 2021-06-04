В Минздраве РФ предрекли рост смертности из-за изменения климата

После 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тысяч дополнительных смертей, связанных с изменением климата. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
«Согласно оценке ВОЗ, после 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тысяч дополнительных смертей, связанных с изменением климата. Смерти будут связаны с инфекционными заболеваниями, перегревом и увлечением температуры», — заявил Салагай на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте форума.
По словам замминистра, климат тесно связан со здоровьем человека. «Температура окружающей среды довольно сильно коррелирует со смертностью. Ниже минус 10 градусов или выше плюс 20 увеличивает как риск развития заболеваний, так и смертности», — подытожил он.
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