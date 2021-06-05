ЕР аннулировала итоги праймериз в Приморье. «Раздавали всем по тысяче»

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Праймериз Единой России. Сургут, праймериз, выборы, голосование
На праймериз ЕР обнаружили серьезные нарушения Фото:
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Партия «Единая Россия» в Приморье отменила результаты очного предварительного голосования в избирательном округе №5. Причиной стали многочисленные нарушения, на праймериз подкупали избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе «ЕР».

«Нашими кандидами представлены исчерпывающие доказательства многочисленных нарушений со стороны лиц, действующих по поручению кандидата Вельгодского Олега Николаевича. Так, 30 мая на территории одномандатного избирательного округа №5 раздавали по тысяче рублей каждому избирателю, чтобы те отдавали свой голос за кандидата Вельгодского», — приводятся слова замруководителя ЕР в заксобрании Приморского края Сергей Кузьменко на сайте партии. По его словам, получено 18 заявлений, в том числе от кандидатов, которые выдвигались от этого округа.

Секретарь Владивостокского городского отделения «ЕР» Александр Щербаков отметил, что в случае серьезных нарушений учитываются результаты электронного предварительного голосования. В партии отметили, что по итогам предварительного голосования, за Александра Шурыгина проголосовали 297 человек, а за Олега Вельгодского — 140 человек. До этого победителем объявляли Вельгодского.

Ранее президент России Владимир Путин заметил значительное обновление списка кандидатов ЕР. Об этом пишут «Аргументы недели». Путин отметил на встрече с руководством партии, что в предварительном голосовании по выбору кандидатов более 52% участников не были членами «Единой России».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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