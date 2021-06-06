В Совете Федерации считают, что политики Украины были инициаторами появления Крыма на форме национальной команды по футболу Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Появление российского полуострова Крым на футболках сборной Украины по футболу несет в себе провокацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Конечно, элемент провокации есть. Я думаю, что здесь виноваты не футбольные функционеры. Это политики заставили их сделать, потому что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — очень уважаемый футболист. Его и в России всегда очень любили и уважали. Я думаю, что он тоже вне политики. Это работа политиков, которые пытаются таким образом привлечь внимание к проблемам Украины и столкнуть в очередной раз народы Европы, в том числе и России», — объяснил свою точку зрения URA.RU Джабаров.

«Они могут нарисовать что угодно, хоть весь земной шар, и написать, что это Украина. Однако от этого ничего не поменяется. Крым, Севастополь — это Россия. Это субъекты Российской Федерации. А то, что на Украине пытаются подобным образом привлечь внимание к себе, это не очень хорошо. Давайте, мы нарисуем на своих футболках территорию бывшего Советского Союза, поскольку все это было когда-то территорией большой России. Я думаю, что надо заниматься спортом. Спорт должен быть вне политики», — заключил сенатор.

Евро-2020 пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, но сохранил название. Сборная Украины, как и российская команда примут участие в этом первенстве. Новую форму украинского коллектива представил на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в 2014 году. Плебисцит прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования.

Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій — особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і... Опубликовано Андреем Павелко Воскресенье, 6 июня 2021 г.