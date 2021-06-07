Россияне, которых в Госдуме просят лишить пенсии, обратились в СК

В Следственный комитет пожаловались на депутата Виталия Милонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Национальной организации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились с жалобой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. Коллекторы обвиняют парламентария в унижении достоинства и оскорблении.

Ранее Милонов призвал лишить коллекторов пенсий и законодательно приравнять к животным. В НАПКА сочли это оскорбительными высказываниями. «Установлено, что в высказываниях Милонова о группе лиц „коллекторы“ сообщается негативная информация, <…> имеются признаки унижения группы. Также установлено, что в высказывании содержатся признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы», — приводит РБК жалобу коллекторов.

Сам же Милонов расценил обращение НАПКА к Бастрыкину как форму запугивания и давления, чтобы помешать депутату «публично высказывать свою позицию». Парламентарий заключил, что «институт коллекторов» не имеет право на существование в том виде, в каком он сейчас есть.

Депутат Милонов известен своими громкими высказываниями. Недавно он предложил поднять налоги для блогеров, а также негативно отозвался об Олимпиаде, пишет Life .