Россияне, которых в Госдуме просят лишить пенсии, обратились в СК

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
В Следственный комитет пожаловались на депутата Виталия Милонова Фото:

Представители Национальной организации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились с жалобой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. Коллекторы обвиняют парламентария в унижении достоинства и оскорблении.

Ранее Милонов призвал лишить коллекторов пенсий и законодательно приравнять к животным. В НАПКА сочли это оскорбительными высказываниями. «Установлено, что в высказываниях Милонова о группе лиц „коллекторы“ сообщается негативная информация, <…> имеются признаки унижения группы. Также установлено, что в высказывании содержатся признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы», — приводит РБК жалобу коллекторов.

Сам же Милонов расценил обращение НАПКА к Бастрыкину как форму запугивания и давления, чтобы помешать депутату «публично высказывать свою позицию». Парламентарий заключил, что «институт коллекторов» не имеет право на существование в том виде, в каком он сейчас есть.

Депутат Милонов известен своими громкими высказываниями. Недавно он предложил поднять налоги для блогеров, а также негативно отозвался об Олимпиаде, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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