Милонов предложил признать коллекторов животными

Депутат Виталий Милонов сравнил коллекторов с вшами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников коллекторских организаций следует на законодательном уровне признать животными. Такой законопроект анонсировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я хочу внести в закон о коллекторах маленькое изменение: признать коллекторов животными, не подпадающими под статью 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. Это социально опасные животные, что-то типа вшей. Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину», — поделился парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов считает, что коллекторы не должны иметь права занимать какую-либо должность после такой работы. Также депутат предложил лишать коллекторов пенсий и гражданства РФ.

Ранее Госдума приняла во втором чтении закон о наказаниях для коллекторов. В частности, кредитные организации будут штрафовать за психологическое давление на должников. А самих коллекторов предложили сажать в колонии на сроки до 12 лет, уточняет телеканал 360. Некоторые депутаты считают, что работа коллекторов угрожает национальной безопасности страны.