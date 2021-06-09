Неизвестный в Сочи застрелил судебных приставов. Фото

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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, погон, советник юстиции 2класса, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы приехали на адрес по вопросу сноса дома Фото:

В Сочи в ходе перестрелки убито двое судебных приставов. Неизвестный застрелил чиновников в Адлере.

«В Сочи в ходе перестрелки убиты двое судебных приставов», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что чиновникам было по 35 и 36 лет.

Сотрудники ФССП приехали в один из домов на улице Просвещения по поводу сноса постройки. Огонь по приставам открыл хозяин.

Обновлено в 12:25: По данным СМИ, хозяин дома сам сдался полиции. В МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого, не уточнив подробности.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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