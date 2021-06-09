В Сочи в ходе перестрелки убито двое судебных приставов. Неизвестный застрелил чиновников в Адлере.
«В Сочи в ходе перестрелки убиты двое судебных приставов», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что чиновникам было по 35 и 36 лет.
Сотрудники ФССП приехали в один из домов на улице Просвещения по поводу сноса постройки. Огонь по приставам открыл хозяин.
Обновлено в 12:25: По данным СМИ, хозяин дома сам сдался полиции. В МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого, не уточнив подробности.
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