Миронов призвал дать 10 тысяч рублей российским студентам

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Сергей Миронов в Екатеринбурге. Екатеринбург , миронов сергей
Сергей Миронов заявил, что студентам-первокурсникам нужно выплатить по 10 тысяч рублей Фото:

В России студентам первых курсов нужно выплатить по 10 тысяч рублей. Выплата требуется для подготовки к первому учебному году. С таким предложением выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Единовременную выплату 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году можно распространить на вчерашних школьников, зачисленных на первые курсы вузов и техникумов. По возрасту большинство из них всё ещё дети и не имеют ни возможностей, ни времени обеспечивать себя самостоятельно», — цитируют в пресс-службе партии Миронова. Он подчеркнул, что родителям новоиспеченных студентов новый учебный год обходится дороже, чем в школе, особенно если ради учебы ребенку нужно переехать в другой город.

Отмечается, что СР обратилась с соответствующей инициативой к правительству России и коллегам по Госдуме. Миронов заявил, что процент первокурсников в стране значительно меньше, чем школьников, поэтому для бюджета это не должно быть дорого, а вот «для семей студентов это будет ощутимая помощь».

Ранее президент России Владимир Путин распространил единовременную выплату на школьников перед началом нового учебного года. Приём заявлений на выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста планируется начать с 15 июля, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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