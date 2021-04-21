Путин: семьям с детьми к 1 сентября выдадут по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному собранию.
«Семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10000 рублей на каждого ребенка», — сказал президент. Выплаты будут производиться в середине августа этого года семьям, в которых ребенок также пойдет в первый класс.
Ранее стало известно, что в России в 2022 году запустят «социальное казначейство», работающее круглосуточно и без выходных. Оно призвано сделать получение пособий максимально удобным для россиян. В перспективе система сама будет предлагать оформление льгот, если посчитает, что у людей есть основания для них. Это поможет всем россиянам получить положенные выплаты.
Послание Путина Федеральному собранию проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Депутат Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее сообщила, что акцент будет сделан на борьбу с бедностью. При этом к привычной форме помощи гражданам в виде выплат и льгот могут добавиться инструменты, стимулирующие россиян самостоятельно повышать уровень жизни. Сенатор Валерий Рязанский уверял, что привычный формат помощи семей с детьми будет озвучен. Сам президент также отмечал важность поддержки тех людей, кто особенно в этом нуждается.
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