Путин: семьям с детьми к 1 сентября выдадут по 10 тысяч рублей

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Президент России пообещал новую единоразовую выплату семьям с детьми (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному собранию.

«Семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10000 рублей на каждого ребенка», — сказал президент. Выплаты будут производиться в середине августа этого года семьям, в которых ребенок также пойдет в первый класс.

Ранее стало известно, что в России в 2022 году запустят «социальное казначейство», работающее круглосуточно и без выходных. Оно призвано сделать получение пособий максимально удобным для россиян. В перспективе система сама будет предлагать оформление льгот, если посчитает, что у людей есть основания для них. Это поможет всем россиянам получить положенные выплаты.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Депутат Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее сообщила, что акцент будет сделан на борьбу с бедностью. При этом к привычной форме помощи гражданам в виде выплат и льгот могут добавиться инструменты, стимулирующие россиян самостоятельно повышать уровень жизни. Сенатор Валерий Рязанский уверял, что привычный формат помощи семей с детьми будет озвучен. Сам президент также отмечал важность поддержки тех людей, кто особенно в этом нуждается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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